〈北部〉苗栗縣人口移出率 全國最高

2018-11-15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近四年來，苗栗縣有一萬一千多人牽籍他縣市，移出率全國最高。無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎提出「補貼學貸利息」及「加碼生育津貼」政見，吸引青年返鄉安居樂業；國民黨籍縣長候選人徐耀昌則表示，縣府成立勞工及青年發展處並設青年事務委員會，也規劃青創基地，甚推動無人機新興產業，開創事業藍海，都是為青年。

近4年 逾1萬1千人移出

徐定禎指出，無論是天下雜誌或遠見雜誌整理的資料，都顯示四年來苗縣人口外流情形嚴重，為帶動青年返鄉，推出兩大福利政見。

徐定禎提政見 吸引青年返鄉安居

徐定禎表示，全國約有四分之一的青年背負學貸，平均申貸卅萬元，年利率一．一五％，以苗栗而言，一年有五千名社會新鮮人，計約四百卅一萬元利息，政府如能適時幫助，將能實際減輕青年負擔。且四百多萬元對縣府來說，並不是太大的開銷，卻能對青年有實際的支持，他當選將配合中央政策吸收學貸四年緩衝期的利息。

新生兒數量下滑 去年跌破4000名

另，苗縣新生兒數量持續下滑，去年新生兒跌破四千名，今年預計只有三千初頭，趕不上人口凋零的速度；徐定禎提出比照周邊縣市的標準，將生育津貼由六千六百元加碼至一萬二千元，並增加公托比例及提供托育喘息，減輕年輕爸媽負擔，讓青年返鄉後可以安居樂業。

徐耀昌：設勞青處 規劃青創基地

針對青年政策部分，徐耀昌表示，上任後成立勞工及青年發展處，設有青年發展科，專責青年事務，並成立青年事務委員會，作為青年政策諮詢窗口，為青年發聲。

徐耀昌指出，縣府也規劃青創基地，其中青創一號基地及苗栗火車站周邊規劃為苗栗之心文創散步街區，將整街廓與街區作為苗栗文創實驗場域，另爭取經濟部前瞻計畫三千萬元經費補助，在國際慢城南庄打造創意街區，提供有志創業青年作為育成營業場所。

另，徐耀昌說，縣府推動無人機發展，率全國之先通過「遙控無人機飛航管理辦法」，規劃建置無人機飛手培訓基地，加強相關產業應用推廣，讓青年投入新興產業，開創事業藍海。

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