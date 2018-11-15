〈北部〉《桃園綠黨廣告點名施壓公所》詹江村：若屬實 願退選、退政壇、捐3千萬

2018-11-15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨平鎮區市議員候選人舒翠玲咆哮公務員事件持續延燒！綠黨市議員候選人王浩宇等三人刊登「還沒秋後就要算帳」網路廣告，質疑桃園區市議員候選人詹江村為了幫同黨的舒翠玲，想調閱平鎮區公所異動人員資料揪出爆料者；詹江村昨到桃園地檢署，按鈴控告王浩宇等人違反選舉罷免法、涉及加重誹謗罪，他強調，「我若親自調閱資料就退選、退出政壇，並捐三千萬元公益捐」。

王浩宇回擊 詹在玩文字遊戲

對此，王浩宇等人回擊詹江村是在玩文字遊戲，不管透過誰調資料，「就是他要調閱資料」，並表示會配合司法調查。

臉書社團「我是中壢人」八日PO出影片，內容是四月間舒翠玲參加平鎮區公所一場會議，因不滿座位順序調動，大聲對現場公務員咆哮。九日舒翠玲為此道歉，並解釋會議時間通知錯誤，座位又被換來換去，她才會一肚子火、情緒管控不好發飆。

事後同區綠黨市議員候選人歐陽霆與同黨市議員候選人王浩宇、羅岳峰刊登網路廣告，質疑詹江村向平鎮區公所調閱近半年來異動人員資料，意圖揪出爆料者，「還沒秋後就要算帳」。

詹下毒誓 並按鈴控綠黨3人

詹江村為此發怒，他表示，如此指控絕非事實，他從沒打電話或前往平鎮區公所調資料，要求對方公布自稱已掌握的錄音資料，只要指控屬實，他就退選、退出政壇，並捐三千萬元公益捐。詹江村昨除控告王浩宇等三人，連分享網路廣告的網友也一同提告。

目前桃園地檢署已經受理十九件選舉官司，包括國民黨市長候選人陳學聖二日提告民進黨對手鄭文燦利用行政資源送禮賄選；鄭文燦當時回應這是在「圍魏救趙」，會害了涉嫌賄選被調查的國民黨市議員候選人劉茂群。