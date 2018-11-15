〈北部〉《桃園》鄭文燦拚連任 狂掃6選區8個場

2018-11-15

〔記者周敏鴻、李容萍、許倬勛／桃園報導〕十二日「韓流」夜襲桃園後，桃園選舉氛圍出現微妙變化，拚連任的民進黨市長候選人鄭文燦，昨天連跑六區、參加八個活動，最後回防故鄉八德區舉辦晚會，他秉持「不放棄每雙手」的原則、一一與支持者握手爭取支持，力求鞏固選情。

從早到晚拜票 鄭鐵人行程

鄭文燦昨天白天從六點半到早市，先後跑遍楊梅、新屋、中壢、桃園各區，或掃街、或參加後援會與鄭文燦之友會成立活動，晚間連續舉辦「大溪正好」、「八德正好」兩場造勢晚會，所到之處，支持者都團團簇擁，「凍蒜」聲不絕於耳，還有攤商熱情送上鳳梨、蘿蔔、粽子，祝福高票連任，人氣絲毫不受「韓流」影響。

鄭文燦表示，四年來，他早就走遍桃園各個地方，上山下海、深入基層，積極推動桃園市的各項建設。他以楊梅區為例，建設總經費已投入逾百億元，包括新建楊梅區公所行政大樓、楊梅體育園區、下水道系統等，這些都已陸續動工，未來還有親子館、老人文康中心、公托中心等陸績完工。

鄭文燦說，他在市長任內打響了大溪豆干節、大溪國際風箏節、石門熱氣球嘉年華、大溪文藝季、桃園花彩節等活動，讓大家相信他連任後會持續推動市政，桃園市各區都會像大溪區一樣變得更好。

鄉親喊「五告讚」 鄭窩心

昨晚的「八德正好」造勢晚會，是鄭文燦首度返回家鄉八德區舉辦的造勢晚會，果然吸引大批支持者熱情高喊「凍蒜」、「鄭文燦，五告讚（閩南語）」。鄉親的熱情讓鄭文燦感到非常溫暖，他說，他是八德子弟，能當選桃園市第一任市長，他的責任就是一定要當「會做事」的市長，讓支持他的人、每一張選票都很有價值，也讓每個八德鄉親都很有面子。