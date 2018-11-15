〈北部〉前瞻挹注2億 苗縣140縣道大整修

2018-11-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有苗栗縣南橫公路之稱的一四○縣道，車流量大，且常有砂石車、貨櫃車等大型車輛行駛，路面屢傳破損、甚至路基流失疑慮。苗栗縣政府獲前瞻補助兩億元，將全面改善路面及調整路面上槽化島、護欄與行道樹等綠美化部分。

路面、景觀、槽化島等設施

縣府工務處養護科表示，縣府提報提升道路品質（公路系統）旗艦競爭型評比，十一月獲交通部公路總局納入補助，主要改善項目包括路面改善、道路景觀綠美化、槽化島調整與護欄設施新設及石虎路殺防護等。

砂石車等大車輾壓 路面破損

養護科指出，其中，一四○縣道火炎山隧道路段，因常有砂石車、貨櫃車等大型車輛行駛，路面屢傳破損，用路人抱怨連連，甚有民眾指出部分路基有流失疑慮，也會一併鋪設、填補改善。

至於一四○縣道連接福爾摩沙高速公路苑裡交流道槽化島也將調整範圍，以增加車道寬度並改善道路線型。另，去年因風災修復甫通車的卓蘭鎮白布帆路段，道路側邊也會綠美化，並增設護欄保障交通安全。

防石虎遭路殺 擬增護欄保護

苗栗縣是全國石虎最大棲息地，且一四○縣道曾多次發生路殺狀況；養護科表示，除與農業處研擬友善石虎計畫，也考慮增設護欄等保障石虎出沒安全。

地方表示，一四○縣道行車往往感到顛簸不平，且大雨過後容易有小坑洞，懷疑是路基流失或其他因素造成，地方屢屢反映，修補仍無濟於事，盼能確實改善。