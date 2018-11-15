〈北部〉竹市農村再生社區 首座港北埤塘啟用

2018-11-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市座落在西濱路與海濱路口第一個農村再生社區「港北埤塘」昨天啟用，長近四百公尺的浮萍步道，是座會呼吸的步道，連結港北埤塘，不僅可觀賞水鳥在水面覓食，還可觀看周邊水生植物，讓人可暫時放鬆心情，來到此處深呼吸，體驗農村再生新面貌。

400米浮萍步道 賞鳥看花干擾小

新竹市副市長沈慧虹說，今年市府向農委會水保局爭取經費，在十七公里海岸線上打造「港北埤塘園區」，採用浮動碼頭工法打造的水上廊道，是對環境擾動最小的方式，這條浮萍步道不僅是竹市首創，更是全台罕見。

埤塘周邊種植淨化水質植物，包括翠蘆莉、天使花、魚腥草及光葉水菊等，可幫助水質優化，而浮萍步道則採生態工法施作，步道下方是大型浮筒，上方為透水的石頭鋪面，每個浮筒可承載八十公斤、共使用一千六百個浮筒，可同時讓一百人走在步道上，讓市民不受交通干擾，漫步在浮萍步道觀賞埤塘景象，未來可望成為十七公里海岸線新景點。

沈慧虹說，市長林智堅上任後推動生態觀光體驗，已投入一千七百卅萬元進行農村再生工程，港北社區是第一個農村再生的示範社區，除已扶植港北社區進行農村香草產業，此次再透過生態浮萍步道，提升農村景觀。

觀光契機 將再活化周邊廢埤塘

產發處長吳甲天表示，港北社區是竹市第一個通過「農村再生計畫」社區，擁有在地共耕香草微型產業、自給自足食物森林及農漁村風貌等，如今港北埤塘的浮萍步道啟用，將帶給港北社區新的觀光契機，不僅把過去廢棄的魚塭及長滿雜草的埤塘活化，更打造環湖步道，未來產發處還會陸續活化周邊廢棄埤塘，邀請市民來體驗農村再造新生活。