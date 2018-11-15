〈北部〉《桃園》經國轉運站將完工 春節後營運

2018-11-15

〔記者陳昀／桃園報導〕國道一號南崁交流道車流量大，有多達卅一條國道客運路線在此交會，這些國道客運都在交流道周邊道路設站，常造成塞車，市府今年三月斥資五千九百萬元在距離交流道八百公尺處的經國特區新建「經國轉運站」，引進四家國道客運，並規劃市區公車、YouBike站與機車停車格，便利轉乘，轉運站月底即將完工，市長鄭文燦昨天前往視察，宣布將於明年二月農曆年後營運，成為桃園第一座轉運站。

4家國道客運進駐 日供330班次

經國轉運站位於經國路、幸福路口，為地上二層樓建築，鄭文燦說，經國轉運站一樓設有六個大客車月台，將進駐和欣、國光、統聯及阿羅哈四家國道客運，未來每天可提供三百三十班次往返台北、台中、嘉義、台南及高雄等地的國道客運班次。目前正辦理委外營運招標作業。

鄭文燦表示，轉運站一樓會設置售票服務櫃台、候車空間及餐飲便利商店等設施，二樓提供一百八十個機車停車位，另規劃六條市區公車接駁路線及YouBike站，讓民眾通勤、轉乘更為便利。

客運車採經國路進、幸福路出

交通局主任秘書熊啟中指出，四家國道客運目前都在交流道周邊道路設站讓乘客上下車，移往經國轉運站後，將可紓解交流道周邊的塞車情形，且客運車將採經國路進、幸福路出，對經國路的影響不大，啟用後將微調十字路口的紅綠燈秒數，避免塞車。機車停車格試營運期間免費，但優惠時間多長，待後續與委外廠商洽談。

鄭文燦指出，除了經國轉運站，市府也陸續在龜山、八德、大溪及中壢設置轉運站，八德大湳轉運站正在規劃設計，預計明年上半年發包、後年完工啟用；龜山A8轉運站採ＢＯＴ建置，正進行招商作業，預計三年內完工啟用；大溪埔頂轉運站預定地為埔頂營區，正辦理都市計畫變更。

鄭文燦說，經國轉運站周邊用地，已責由交通局先闢建為平面停車場，並在申請到前瞻計畫補助後，興建立體停車場，提供更多停車空間。