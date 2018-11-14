〈北部〉花蓮校園文物普查 3校日治「奉安庫」現身

2018-11-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣文化局委託東華大學針對北花蓮廿九所高中、國小進行文物普查，針對典藏超過五十年的文物進行造冊，共發現花蓮女中、花蓮高農及大榮國小存有日治時期的「奉安庫」（保險箱），但這類奉安庫並不是拿來藏錢，而是擺放總督府日本天皇天后照片「御真影」及明治天皇頒佈的「教育勅語」，萬一學校失火，這是第一個要搶救「最貴重物品」，因為它們代表天皇。

今天下午花女舉辦講座

花蓮縣文化局長陳淑美說，感謝東華大學歷經一年半的普查，文化局舉辦系列三場分享活動，邀請學者專家舉辦文史座談，最後一場今天下午一點將在花蓮女中行政大樓三樓大會議室舉行，舉辦三場講座包括，蔣竹山「女學生的校園生活，從老照片談地方文史」、葉柏強「我與花蓮的因緣：從老照片談地方文史」、鄭麗玲「阿嬤們的少女時代：日治時期女學生的青春日常」。

學者建議指定為一般古物

團隊主持人東華大學教授蔣竹山表示，從去年六月起展開，共調查北花蓮廿九所公立高中、國小，除大榮國小（林田小學校）有已指定古物的奉安庫，調查後發現包括花蓮女中、花蓮高農都有奉安庫，花女奉安庫放在二○○六年登錄歷史建築的舊校長宿舍，宿舍內還有不少日治時期教具、教科書；花農的奉安庫放在教務處外走廊，下方略有鏽蝕，整體狀況仍佳，這類「奉安庫」都是鑄鐵的大保險箱，連同吉安國小典藏日治時期印章，保存狀況良好，均建議指定為「一般古物」。

調查也發現，各校典藏文物以紙本文件為主，百年歷史的吉安鄉宜昌國小及秀林鄉和平國小，均典藏日治時期編述的「學校沿革志」，建議「列冊追蹤」；其他還包括人事資料、校務概況、畢業紀念冊等文物都很珍貴。