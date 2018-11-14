〈北部〉（宜蘭）競選起跑 陳歐珀員山掃街 林姿妙羅東拜票

2018-11-14

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕五合一競選活動今天起跑，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀將從故鄉員山鄉出發，在大三鬮慈惠寺進行祈福，接著展開掃街。國民黨縣長候選人林姿妙則是從大本營羅東鎮出發，展開全縣拜票。

陳與游錫堃及支持者祈福後出發

陳歐珀的「顧好宜蘭」祈福活動，上午八點半由前行政院長游錫堃、宜蘭縣代理縣長陳金德、農委會主委林聰賢及前縣長劉守成等人陪同，與支持者一起到大三鬮慈惠寺上香祈福、發表談話高呼團結口號，隨即展開車隊掃街。

陳歐珀競選辦公室指出，員山鄉是陳歐珀的故鄉、也是根本，從員山出發象徵從根出發，迎向民進黨宜蘭全勝利。另，陳歐珀下午兩點，會參與五結鄉傳統政見發表會，結束後在五結徒步拜票，晚上六點在礁溪鄉舉行「咱是宜蘭人」造勢音樂會。

林與同黨鎮長候選人「鎮政接棒」

林姿妙訂上午八點五十分，從大本營羅東鎮出發，偕同同黨鎮長候選人吳秋齡沿途拜票，訴求「鎮政接棒」。林姿妙陣營強調，競選活動期間，她們會陪同各鄉鎮市長候選人拜票，以「母雞」之姿，拉抬選情。

林姿妙陣營不讓陳歐珀「咱是宜蘭人」音樂會專美於前，今晚七點在冬山鄉清溝國小旁也舉辦「感恩音樂會」，兩陣營用音樂會拚場、拚人氣。

林信華出動車隊 2無黨籍各有行程

無黨籍縣長候選人林信華訂上午八點，競選團隊從宜蘭市培爾傑特美語學校出發，車隊繞行宜蘭市、頭城、礁溪、壯圍後轉往溪北服務處；下午一點在冬山鄉徒步拜票，隨後參與兩點在五結國小登場的公辦政見會。林信華說，各鄉鎮及電視舉辦的公辦政見會，他都會參與，用論述爭取民眾認同。

另兩名無黨籍縣長候選人，陳秋境說，他是政治素人，沒有選舉資源可以投入競選活動，但會參加每一場政見會宣揚理念；林錦坤則指出，他會依照自己競選步調跑行程，爭取選民支持。