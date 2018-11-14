〈北部〉苗縣長候選人雙徐拚政見 免費午餐尬消費券

2018-11-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰倒數十天，苗栗縣長「雙徐」之爭雙方陣營皆積極宣傳政見。無黨籍候選人徐定禎主推免費營養午餐，強調苗栗有足夠經費編列教育預算；國民黨候選人徐耀昌則擬發放最高一千元的觀光消費券，振興苗栗觀光產業。

徐定禎表示，苗縣府每年約有八十億可彈性分配於各治理項目，免費營養午餐經費不成問題，且將結合分區中央廚房和在地食材系統，使老、青、幼皆能受惠。他又指出，未來將提出財改方案，半年內向中央拿回財政自主權，後續則要活化公共資產，將使用率低的公園、場館改為親子、寵物公園、數位APP館等。

針對公共運輸部分，將藉電子票券整合縣內各公車，重新規劃路線；主張恢復敬老點數至一千點，鼓勵長輩搭乘大眾運輸工具等政見。

爭取連任的徐耀昌首項利多為發放一百元至一千元的觀光消費券，藉此招攬國內旅遊人潮；第二則是UBike前卅分鐘免費優惠期限，從原定明年六月展延至明年底。

徐耀昌說，除山線國際雙慢城外，未來也將於竹南、後龍、通霄、苑裡等推動國際慢漁運動，並向中央申請「苗栗縣黃金海岸沿海鄉鎮風景特定區規劃」。此外，他也宣示將加強各局處橫向溝通合作，並針全縣十八鄉鎮市形塑一鄉鎮一特色，並且 全方位落實施政願景。

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