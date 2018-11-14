〈北部〉《新竹縣長選舉》假冒臉書社團抹黑 楊文科陣營質疑民國黨涉入

2018-11-14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營昨晚指出，擁有十八萬餘名成員的臉書社團「新竹爆料公社」遭人蓄意造假後，頻頻PO出抹黑楊文科的貼文，他們質疑社團成員有民國黨縣長候選人徐欣瑩的秘書、特助，版主也疑似是民國黨成員，要徐陣營講清楚說明白。

徐欣瑩陣營：防訊息有誤 今天回應

徐欣瑩陣營表示，因持續在了解狀況，且持續有新訊息匯整中，為防止訊息有誤，將在今天回應。

臉書社團「新竹爆料公社」社長也在自己版面上鄭重澄清，有人為了政治目的，蓄意造假「 看見新竹」粉絲頁和「新竹爆料公社」社團，PO出抹黑某位縣長候選人的影片跟文章，並花大錢買廣告推播，企圖利用他長久以來對鄉親們的付出所建立起的熟悉與信賴，來借刀殺人，他對此感到非常失望且不齒，擔心信任他的鄉親們 會被那些惡意人士誤導，因此特別發文澄清。

楊文科陣營發言人田昭容說，若以上情事屬實，那合理懷疑徐陣營連臉書社團都可以造假，表示在粉絲頁上面PO攻擊楊文科的文章、影片也應是造假抹黑。楊陣營律師柯志諄說，這種行為除侵犯原本社團管理者的名譽權、著作權，也構成選罷法中意圖使人不當選的犯罪，將蒐證，保留提告權利。

此外，徐欣瑩陣營表示，資深政治評論家黎建南發表政治評論「出色」三傑，其中就包括徐欣瑩，他特別到徐競總拍片，向縣民推薦徐欣瑩。

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