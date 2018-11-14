〈北部〉《選前最後假日拚場》 新竹市長候選人林智堅辦「小智6號樂園」 謝文進晚會造勢

2018-11-14

〔記者蔡彰盛、王駿杰、洪美秀、廖雪茹、蔡孟尚／綜合報導〕選前最後週休假日，新竹市長候選人大拚場！民進黨林智堅十七日下午將在關新公園舉辦「小智6號樂園」大型親子活動；無黨籍市長候選人謝文進十七日晚間則在樹林頭夜市廣場舉辦「市民最大，新竹向前進」萬人造勢晚會。

林智堅週六邀親子同樂

林智堅舉辦的「小智6號樂園」，彙集兒童劇團、馬戲團、挺明日新竹市集、寶劍大遊行、小智商號等系列童趣十足的活動，並將募集橘子，號召市民化身「橘友」作夥挺小智，寫下對明日新竹的期待。

週日蘇貞昌、鄭文燦等人站台

林智堅十八日下午還要在故鄉香山舊牛埔夜市舉辦「香山大團結」造勢活動，邀藝人施文彬、蔡小虎獻唱，蘇貞昌、鄭文燦、林右昌並將站台。

謝文進 樹林頭夜市辦晚會

謝文進十七日在樹林頭夜市廣場舉辦萬人造勢晚會，則號召市民針對民進黨教育政策失敗、執政製造社會對立與兩岸不安以及施政毫不關心科學園區牆外新竹市的地方建設與經濟發展、不計成本拿納稅錢包裝形象，發出怒吼。

謝文進競選總部昨天並發表「讓台灣聽見新竹的怒吼」競選廣告影片，訴說農民、勞工對民進黨執政的失望與憤怒。

許明財 龍台宮問政說明會

國民黨新竹市長候選人許明財，十七日下午將在龍台宮舉辦問政說明會，昨天他到關東市場拜票，提出重視客家權益、落實客語教學、推動客家薪傳師傅制度等客家政見。

鄭朝方 竹北舉辦造勢活動

新竹縣長選情也加溫，民進黨候選人鄭朝方十七日上午將在竹北市光明一路停車場（原夜市廣場）舉辦造勢活動，黨主席蔡英文昨天寄給新竹縣黨員推薦信，懇請團結力挺鄭朝方。

楊文科掃街拜票 週日造勢晚會

國民黨候選人楊文科十七、十八日將密集掃街拜票，十八日晚間在寶山鄉舉辦造勢晚會。

徐欣瑩 竹東辦大型嘉年華

民國黨候選人徐欣瑩十七日下午在竹東鎮河濱公園舉辦「城市小英雄大型嘉年華」，當晚由台北市長柯文哲陪同到夜市拜票。

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