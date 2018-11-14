〈北部〉苗栗縣銅鑼杭菊通過藥檢 農委會掛保證

2018-11-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉杭菊已綻放，鄉農會將於十七、十八日辦理杭菊芋頭節，歡迎遊客造訪。由於國內杭菊市場，僅有二成為國產，其中八成來自銅鑼，農友面對進口低價杭菊，競爭辛苦；行政院農委會昨天替銅鑼杭菊掛保證，強調銅鑼杭菊須經三百七十四項藥檢合格，才能上市，讓消費者食用得安心、健康。

農委會：374項藥檢合格 才准上市

銅鑼鄉九湖台地，日照充足的氣候及酸性紅土，適合杭菊生長，鄉農會於一九七○年代引進杭菊，輔導栽種，一九八○年達到頂峰，鄉內一百公頃的杭菊產量包辦國內市場半數，但之後受大量進口低價衝擊，面積縮減，一度不到十公頃。

農糧署補助建烘乾隧道 揭牌啟用

多年來，銅鑼鄉農會尋求政府補助，並輔導農友取得吉園圃認證，以品質區分，面積才逐年增加到今年的六十公頃。面對杭菊產量增加，也使原有的杭菊烘乾設備不敷負荷，農會向農委會農糧署、苗栗縣政府爭取六百萬元經費補助，新建一百七十尺的烘乾隧道，昨天揭牌啟用，每天可烘製出約一千二百台斤的杭菊。

農糧署北區分署長蘇宗振受邀出席，他表示，國人每年食用近二百公噸的杭菊，僅有二成為國產，其他仰賴進口，苗栗銅鑼所產的杭菊就占了國內產量的八成。銅鑼杭菊採收前，農糧署都會與苗縣府、農會逐一對每名農友栽種的杭菊採樣，須通過三百七十四項農藥殘留檢驗合格，才准採收上市，為消費者把關。

國產色亮、花朵完整 進口色暗多屑

銅鑼鄉農會指出，坊間不少杭菊為進口，每斤售價約五百元，但品質參差不齊，還有藥物殘留的疑慮，有「銅鑼杭菊團體標章」的杭菊，零售價每台斤約一千六百元，但保證衛生、安全。銅鑼杭菊色澤鮮亮、花朵完整，沖泡後還是完整花朵；進口杭菊則色澤晦暗、花朵較扁平，沖泡後花瓣易碎、多屑。

另，今年杭菊芋頭節將於十七、十八日登場，有「花田囍事」、「食芋大振」、「採菊體驗」等節目，活動期間上午八點半到下午四點，在銅鑼火車站也提供免費接駁車服務，相關資訊可上銅鑼鄉農會官網查詢。