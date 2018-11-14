〈北部〉《桃園》客家知識學苑 百工百業技藝最熱門

2018-11-14

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市府客家事務局、桃園市客家文化基金會舉辦的「桃園市客家知識學苑」，今年共開設四○二班、吸引一萬三千餘民眾參與，昨在市立圖書館平鎮分館前廣場舉辦結業典禮，學員直說意猶未盡，期待明年的新課程。

客家局長何明光表示，開設七大類課程包括「客家文化采風」、「客家導覽影像紀錄」、「客家名人開講」、「百工百業技藝研習」、「客庄小旅行」、「客家音樂營／客家文學營」及「千人客庄體驗」，讓學員透過實作認識傳統技藝。

老少咸宜 幼童最愛玩童玩

今年的開課地點遍及各區，從幼兒園小朋友到退休長輩都熱情參與，最受歡迎的課程為「百工百業技藝研習」，有竹編、藍衫、藍染、客家醃漬及童玩，讓學員透過實作認識傳統技藝，昨也設攤展示成果，吸引許多民眾選購。

藍染課程講師說，藍衫、藍染與客家族群密不可分，客家染布技術傳承數百年，藍衫有耐髒耐磨的特性，就算褪色了還可以染過再穿，充分展現客家人的勤儉持家。藍染使用不同的植物為原料，就會有不同的顏色，最常見的藍染工藝為「素染」，它是以素布直接浸於染缸染色，並以復染方式呈現出深淺濃淡不一的交疊效果，可呈現在鞋子、包包等物品上，非常美麗、特別。

明年初重調課程 年中開班

客家局表示，客家知識學苑的課程受到市民熱烈歡迎，明年初將透過說明會，蒐集民眾的意見調整課程，明年中開班授課，原則上各課程廿人即可開課，最多可收四十人，授課時段待課程敲定後公布，期望透過多元化內容，提供民眾不同的體驗及學習客家語言文化的管道。有興趣者可至客家局官網查詢或電洽：422-3622轉22。