〈北部〉《桃園》市立美術館首期工程 明年7月完工

2018-11-14

〔記者李容萍／中壢報導〕基地位於中壢青埔青塘園旁、工程總預算廿九億○六四七萬元的「桃園市立美術館新建工程」，第一期工程昨天開工，預定明年七月完工，將興建美術願景館並施作基地既有灌渠改道工程，主體場館（第二期工程）以明年底前動工、二○二二年完工為目標，也是六都中最後完成的美術館。

六都中，台北市立美術館、高雄市立美術館、國立台灣美術館（位於台中）均已啟用，台南市立美術館預計十二月開館，新北市立美術館預計今年底前動工，二○二二年開館。桃園市雖起步晚，走「一大館、三小館」美術綜合館路線。

六都中 唯一無美術館及市圖總館

市立美術館基地位於中壢區青埔公十三、公十二用地，市長鄭文燦昨偕妻子林俞汝出席開工典禮表示，六都當中，桃園是唯一還沒有市立美術館、市立圖書總館、博物館的地方，他上任後推動補齊這三項設施，上任簽署的第一份公文，就是設立大溪木藝生態博物館，目前營運良好。

鄭文燦說，市立圖書總館基地位於桃園區藝文特區，設有八個廳的公辦民營電影院，即將動工；市立美術館基地面積九．八公頃，鄰近高鐵桃園站及機捷桃園體育園區站，臨老街溪的環境條件良好。

鄭文燦說，市府規劃「一大館、三小館」美術館，三小館為兒童美術館、橫山書法藝術館及中路美術館。兒童美術館位於八德廣豐新天地、面積約一千坪；位於青埔的橫山書法公園已完工、橫山書法藝術館也將完工；中路美術館位於桃園區土地改革陳列館，目前已指定為歷史建築，將協商撥用並裝修為美術館。

市立美術館館長劉俊蘭表示，美術館以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為設計特色，外觀為山丘造形，包含三個層次的空間，「箱空間」是閉合的展覽空間，「夾層空間」可展覽裝置作品、舉辦藝術即席演出等，「山丘」的外部坡面為錯落著藝術活動及展演的戶外平台、涼亭綠蔭、展望台等功能。