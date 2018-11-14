〈北部〉再酸韓國瑜 林聰賢：北農任內「進口比出口多」

2018-11-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜，宣稱當選後要帶農民搶訂單，被農委會主委林聰賢諷刺「潮水退了就知道誰沒有穿褲子」。林聰賢昨受訪時再批韓在北農總經理任內「進口蔬果比出口多」，很多事情不能只出一張嘴，「吹牛不能吹太大！」

林聰賢昨到宜蘭縣員山鄉視察農保職災給付加保情形，被問到韓國瑜「幫農民搶訂單」政見。林聰賢直言，選舉到了，政治口水一堆，韓國瑜擔任北農總經理時，進口蔬果比出口還多，從這一點來看，韓是「口說實不惠（口惠不實）。」

韓國瑜二○一三年一月一日起擔任北農總經理，直到二○一七年三月卅一日卸任。據北農統計，北農二○一三年進口外國蔬果金額約一億三千七百萬元，但國內蔬果出口額僅三六二五萬元。隔年進口八二八七萬元，出口僅三七○○萬元；同樣，二○一五年、一六年分別「入超」五千五百萬元、七千多萬元，完全是進口比出口多。

林聰賢指出，依照出口數據，台灣農產品優勢在熱帶水果，在農政單位技術輔導下，持續將品質做好，將過去沒做好的採購、運輸做得更完善，台灣農產就能賣到好價格跟市場。

另，林聰賢日前在立法院指高麗菜產銷失衡，中華民國農會早應掌握每天進出貨量，卻未落實產銷調節功能；中華民國農會總幹事張永成則回擊，農委會不檢討還把責任推別人。對此，林聰賢昨批張「沒有能力還說嘴」。

林聰賢指出，農會目標是要服務農民，在基層顧好農產品分級包裝，全國農會還收取蔬果運銷手續費，卻不出力，越到選舉說得越多，大家應要共同承擔幫忙，而不是把責任都推給別人。今年因為沒有颱風影響，蔬菜穩定收成，目前高麗菜產量超過一千二百噸，農委會已推出兩種解決方式，解決產銷失衡問題。