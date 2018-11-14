〈北部〉農民職災險上路 員山芭樂農讚好政策

2018-11-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農民職災保險十一月一日上路，申請農民已逾三萬人。農委會主委林聰賢昨日到員山鄉農會視察加保情形，有農友當面建議職災險保費應全額由政府補助，林聰賢回應「免費就失去保險意義。」

具農保身分可加保 月付15元

農委會力推農民職災險，新增傷害給付、就醫津貼，具農保身分者就可加保。林聰賢坦言，以往農保僅給付身心障礙、喪葬津貼以及老農津貼，對農民保障不足；新增的職災險只要農友在田間工作或從農期間，不慎農藥中毒、中暑，甚至前往拍賣市場過程遭遇意外，都提供充足的保障。林聰賢說，職災險不僅有保障，從農意外受傷不能工作，也有相關經濟補償，若導致身障或死亡，給付額度也比農保高，每月加保金只需十五元，攜帶身分證、印章就能到農會申辦。

農民務農享有更多保障

至於身心障礙給付調高至六十一萬兩千元，最低也有一萬五千三百元保障，比原本農保增加○‧五倍；喪葬津貼從原先十五個月、十五萬三千元，提高至卅個月、卅萬六千元，給付增加一倍。

農委會統計，職災險這個月開辦迄今，累積逾三萬名農友加保，雲林縣加保人數最多，有七千多人，全台平均每日有兩千人申請；林聰賢昨到員山鄉農會視察加保情形，獲不少基層農民肯定。

「職災保險是好政策！」員山鄉紅心芭樂產銷班長林錦昌笑說，他曾在芭樂採收時不慎跌傷，當時沒有職災險，受傷也無給付，現在多了職災險，感受到更多保障，不過「若能免費更好」。林聰賢回應，若免費就失去保險意義。