〈北部〉苗栗縣外埔港木橋毀損 漁民陷危機

2018-11-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府獲前瞻計畫經費補助，整建後龍鎮外埔漁港的休閒觀海木棧橋及商店街，但近來有漁民抱怨，供漁民工作通行的木橋、漁船停泊的浮台多處毀損，橋面傾斜沉入海水（見圖，記者鄭名翔攝），浮台上更多處龜裂、破洞，怒批有關單位只顧發展觀光卻忽視漁民安危。苗縣府農業處表示，將盡速派人會勘，若毀損嚴重將提計畫全面整修。

外埔漁港為縣內四大漁港之一，近年來雖轉型為觀光型漁港，但仍保有漁船停泊功能供附近漁民出海。不過，港區內的休閒設施因年久失修，觀海木棧道成危橋，商店街因設計不佳淪為蚊子館，苗縣府獲農委會漁業署前瞻補助，將投入五千兩百萬進行改造，盼重新擦亮漁港觀光魅力。

但倚賴漁港為生的漁民反映，港區內兩座連結停泊漁船浮台的木橋早已殘破不堪，其中一座木橋橋尾更因海風吹襲，直接陷入海水之中，近一個月來也無人修繕；浮台的水泥地基也多處龜裂，鐵板鏽蝕位移露出大洞，讓漁民每天進出都得左躲右閃，稍有失神恐有墜海危險。

有漁民認為，儘管外埔漁港逐漸轉型為觀光型漁港，但硬體設施實在太破舊，若夜間作業更是身處險境，希望有關單位發展觀光之餘，也能注重漁民的生命財產安全。

農業處：立即危險處先補強

南龍區漁會表示，已掌握損壞情況報知苗栗縣政府；農業處說，近期將派員現勘毀，但若全面更新經費龐大，須再提計畫申請補助，目前將針對有立即危險處進行補強修整，確保漁民安全。