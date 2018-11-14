〈北部〉籌建12年 新竹縣湖口好客文創園區週六開幕

2018-11-14

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉增添一處打卡新景點！湖口鄉農會歷經十二年的籌建，斥資近兩億元興建兩座客家圓樓和兩幢拱形街屋，「湖口鄉好客農業文化創意園區」預定十七日開幕，不僅陳列客家族群的歷史與生活樣貌，還有一尊會變臉的神農氏，並提供食安教育和農產交流，供遊客來一趟輕旅行！

斥資2億 建客家圓樓等設施

位在湖口鄉文平路旁田野間的好客農業文化創意園區，占地約一．二三公頃；斗笠造型的客家圓樓─客家樓、好客樓與仿照巴洛克建築風格的湖口老街建築，十分吸睛。

但籌建過程一波三折，湖口農會表示，早年缺乏大醫院，一九九二年農會購地欲興建農民醫院，因故停擺後，總幹事呂學城接手活化，二○○七年開始籌劃，經提案向農委會、客委會爭取經費，在縣府、議會和湖口公所支持下，縣府陸續興建圓樓和街屋總經費近兩億元。

會變臉的神農氏 坐鎮大廳

好客文創園區最受矚目的是好客樓由林務局提供肖楠漂流木雕塑成大門，彩繪客家方口獅等意涵。一進門的神農大帝祈福平安廳，有一尊會變臉的神農氏，動態表現神農嚐百草中毒而皮膚變黑，感念神農氏的恩澤。

記憶拼圖館則是邀請花蓮邱紹松用黏土巧手打造袖珍精品，呈現農村生活百態、義民祭典和城隍爺出巡等，相當有看頭。

另外還有客家文化交流廳、客家古禮堂、好客咖啡館、冰菓室、農村社區小舖、宴會廳、國際會議廳、湖口故事館、義民廳、客家傳藝學堂、客家美食學堂及農會金融服務中心等七大主題及八項特色景觀，除農曆年外，全年無休，免費開放參觀。

新竹縣長邱鏡淳表示，十七日、十八日兩天開幕活動，農會除安排歌舞表演、客家戲劇，還有本地的有機蔬菜、湖口芋頭、芋頭餅、台灣正茶油、老柚茶等展售；現場並提供芋頭糕、蘿蔔糕、炸芋頭酥等美食供品嚐，並有好客文創市集，展售在地手工創作藝品。活動詳情可參見臉書粉絲專頁「湖口好客文創園區」。