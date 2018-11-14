〈北部〉《桃園》4選將端牛肉 鄭暢談政績

2018-11-14

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市選委會昨天舉辦市長選舉政見發表會，五名市長候選人首度齊聚一堂，爭取連任的鄭文燦細數過去四年政績，表示會持續建設捷運、鐵路地下化、下水道系統等建設，讓桃園變身生態智慧城市；各候選人也各自端出政策牛肉爭取選民支持與認同。

陳學聖說：「鄭文燦社會福利做得好我肯定，但我能做得更好！」直接喊出他當選後，地價稅退稅三十％、明年一月一日就可退款，將有七十九萬戶受惠，他說，這雖減少廿五億元稅收，但比起農博動輒燒掉十億元，乾脆直接回饋給市民；他並拋出十二歲以下幼童健保費市府負擔、公私幼收費一致、敬老卡擴大功能可支付計程車、消費及看病等。

楊麗環則祭出○到七歲幼童每月補助三千元、每胎五萬元生育津貼的政策牛肉，並推動大專青年出國獎學金、打造青年文創園區等，協助年輕人就學、就業、成家。

勞工出身的朱梅雪則承諾要保護弱勢、捍衛正義，也拿出七彩絲帶表達支持同性婚姻平權繫上，「只要桃園有任何人因為歧視的特別法，而無法在身分證配偶欄寫上另一半名字，市府就組律師團打釋憲官司。」

吳富彤主張拚經濟、縮短南北桃差距，要在桃園、中壢、龍潭建造四十層的青創大樓，並將永安漁港打造成台版威尼斯，且會在兩年完成八條高架的「空中捷運」，還讚揚核四安全穩定又便宜。