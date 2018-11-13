〈北部〉國五宜四匝道通車兩週 頭城匝道還是塞

2018-11-13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國道五號高速公路增設「宜四匝道」十月廿八日已啟用，但通車兩週來，仍有不少用路人不知道新路線，週日仍塞在頭城交流道車陣，新設的宜四匝道反而通行無阻；對此，宜蘭縣府交通處認為，用路人改變用路習慣需要時間，縣府已加強宣導。

國五二○○六年通車後，經頭城交流道北返車流如果壅塞，就會回堵到台九線、台二庚線，每逢週日、連續假期收假日，北上入口匝道及主線塞車成為常態。高公局投入十億元增設宜四匝道，十月廿八日通車。

宜四匝道被視為頭城交流道替代道路，銜接一九一縣道（國五側車道）與礁溪鄉砂港路口，經宜四匝道直接上國五進雪隧，北上車流可不用塞在頭城交流道車陣。

「捷徑」疑宣傳不足 通行車輛少

不過，宜四匝道通車兩週來，對比頭城交流道仍然壅塞，宜四匝道車流則相當順暢；週日協助交管的值班義警說，宜四匝道開通宣傳不足，許多民眾仍不知道這條「捷徑」，鮮少車輛通行。

他觀察，以十一日下午高乘載時段來說，當天下午四點後，宜蘭、頭城交流道北上回堵約兩公里，但走一九一縣道經宜四匝道上國五，卻一路暢通，若避開車陣改走新路，約可快十分鐘進入雪隧。

宜縣府：民眾用路習慣改變慢

對此現象，宜蘭縣政府交通處解釋，宜四匝道主要功能是讓車流不要塞在市區，因此礁溪市區以南車流，建議走宜六線轉一九一縣道接宜四匝道上國五；若從宜蘭市區北返，可走宜八線或一九二縣道，再轉一九一縣道接宜四匝道上國五，避開宜蘭與頭城交流道的車陣。

交通處坦言，國五通車多年，駕駛人習慣從頭城、宜蘭交流道北返，對宜四匝道還不熟悉，宣導確實還要再加強，預估至少需一個月時間，民眾才會漸漸改變用路習慣。