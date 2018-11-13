〈北部〉中央補助近3億 關西市容更新啟動

2018-11-13

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮公所獲中央核定將獲補助兩億九千多萬，全面更新核心城區市容，工程內容包含全面管溝地下化，且提昇道路品質，還將把市區主要四條道路：中正、中山、大同、正義的店招全面平面化，相關設計已經出爐，目前送由客委會審議中。

提昇道路品質 店面招牌更新

關西鎮公所主任秘書吳祥光說，道路品質改善提昇，獲得約三千六百萬元的補助，昨天開工，改善地區遍及該鎮的八個里，主要路段有明德、光復、北平、大同、大德、中興等路段。主要施工時間都在白天，避開上下班尖峰時間，預計到本月廿三日完成。

而其中明德路考量其車流量大、且很多重車輾壓，白天施作恐有困難，是唯一需要夜間八點到次日凌晨六點施工的路段，預計明（十四）日進場。

至於店面招牌的更新，將把傳統突出的立面改成平面式的，示範路段在中正、中山、大同以及正義路段，設計五款型式提供挑選，每個店家可以挑選兩種，搭配不同的顏色、字型、材質等，每種可以有多達四、五十款的不同變化；中央核定補助三千兩百萬元，目前通過初審的設計稿已經送往客委會複審中。

管溝地下化 工期大約八個月

吳祥光說，公所另外獲得內政部總共兩期、三個部分的金額補助，總共約兩億三千多萬，除了自行車跟人行道部分的共同管溝落地，其他道路地區的共同管溝工程將分兩期展開，計畫年底前要完成發包，工期大約八個月。