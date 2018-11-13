〈北部〉《桃園》社造博覽會 日韓達人談翻轉城市

2018-11-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局以「天造地社」為主題舉辦「桃園社造博覽會」，即日起至十八日在桃園展演中心登場。副市長游建華表示，社造博覽會展現社區與自然永續共生的理念，邀請了近百組社區參展，規劃八大展區、上百場體驗及表演活動，邀請大家前來探索桃園的故事。

百組社區參展 分八大展區

邁入第四屆的「社造博覽會」，今年規劃募集平台、多元閱讀、桃園漫遊、都會型社會營造、記憶／技藝、城市故事館、故事黑盒子及公所大跳躍等八大展區。游建華說，為呼應明年台灣「地方創生元年」，特別請來自韓國及日本等國的講者，以「地方創生的各種可能」為題舉辦「社造國際論壇」，分別就翻轉城市、微型經濟、在地活化及環境永續等議題，進行案例分享及交流。

昨天為上班、上課日，會場人數並不多，參觀民眾年齡層也偏高。不過，也有家長在小孩放學後，帶著小朋友前往參觀並體驗展區的拓印體驗ＤＩＹ活動，小朋友眼神專注地盯著畫紙，隨著拓印變化，自己選色，發揮創意，直呼「好好玩！」

文化局長邱莊秀美表示，今天及十五日下午二點至下午四點及十四日、十六日上午十點至中午十二點，現場有「桃園舊城記憶、文化與藝術之旅」導覽，帶領民眾回憶老桃園及老中壢，須上網報名參加；十七日、十八日上午十點至下午五點於戶外草皮及階梯舞台舉辦假日市集及舞台展演，活動均免費，此外，民眾只要集滿八個展區的戳章，即可兌換限量文創品。活動報名方式及詳細內容與時間，可至文化局官網或「桃園社區營造博覽會」臉書粉絲專頁查詢。