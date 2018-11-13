〈北部〉《桃園》容積移轉贈地 益壽八街打通瓶頸通車

2018-11-13

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區益壽八街原只能供機車通行，地方爭取拓寬多時，市府經過一年多協調於七月動工拓寬為十二米，昨天通車。值得一提的是，原本需要一億五千萬元徵收與工程經費，市府協商地主改採容積移轉，結果只花了七百萬元就完工，用地取得無須花錢。

桃園區延壽街、中山路、國際路鄰近南桃園交流道，往來車輛繁多，在地方的爭取下，市府去年規劃益壽七街打通工程、益壽八街拓寬工程及新闢延壽街九十七巷連接至益壽八街的三項工程。

益壽七街徵地花了5.6億元

市長鄭文燦昨出席通車典禮表示，市府去年六月廿八日打通益壽七街，當時透過徵收取得土地，總經費達六億零五十三萬元，其中徵地就用了五億六千萬元，所費不貲。

八街改作風 加快拓寬工程

鄭文燦說，若益壽八街拓寬工程用地採徵收，估計總經費會達一億五千萬元，市府因此與地主協商，透過容積移轉而無償取得土地，將原本只能供人或機車通行的小路，拓寬為長一四五米、寬十二米的雙向道。

市府新建工程處副總工程司張重仁表示，市府只花費七百萬元經費拓寬益壽八街，並設置人行步道、排水管道，將協調兩側地主同意綠美化，讓道路景觀更美。

鄭文燦還說，市府接續會新闢延壽街九十七巷連接至益壽八街，長二一七米、寬八米，估計用地徵收費三千二百萬元、工程費一千四百萬元，將採部分用地容積移轉取得土地，明年春節後將可開工。