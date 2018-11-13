〈北部〉〈苗栗縣〉串聯苗北雙城 打造林蔭大道

2018-11-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為打造苗北雙子城，苗栗縣政府獲行政院內政部前瞻經費補助，針對貫穿頭份、竹南的主要道路中央路及環市路進行全面改造，擬擴大中央路的中央分隔島，作為人行步道，加種開展型喬木，營造「林蔭大道」為核心的城市道路風貌，全案正設計規劃中，預計二○二○年底完工。

頭份市、竹南鎮為苗栗縣內人口急速成長的兩大市鎮，目前總人口數已逼近廿萬，苗縣府日前以頭份竹南運動公園為核心提出竹南頭份雙城藍綠縫合計畫，擬以綠帶串聯兩城鎮中心，近期再針對交通路網，申請前瞻基礎建設的提升道路品質計畫，預計改造串聯兩城的中央路、環市路。

貫穿頭份、竹南 中央路及環市路全面改造

苗縣府工務處表示，頭份市中央路為始，至竹南鎮環市路二段與一段路口，全長約五公里；中央路路寬約五十米，而為了增加道路綠帶面積，擬拓寬中央分隔島，打造可供民眾休憩運動的「林蔭大道」。

擬擴大分隔島作為人行步道 植栽高大喬木

此計畫獲內政部營建署核定補助三億元，加上苗縣府自籌配合款四千多萬，共投入三．四億，預計將中央路分隔島拓寬為九米寬人行道，並植栽種植茄苳、樟樹、光臘樹等高大喬木樹種，創造出綠蔭遮蔽的現代道路風貌。

而車道維持原配置，停車空間則以溝槽設計隱藏於路邊綠帶中，提供更多通行空間；道路號誌也將全面共桿、實施地下共同管（線）溝工程、增加人行指標，設置休憩座椅等設施。

工務處說，目前正在設計規劃階段，後續再送營建署審查，最快將於明年中旬動工，依序進行環市路改善、中央路共同共同管（線）溝工程、中央路環狀生活帶等，預計二○二○年底完工。