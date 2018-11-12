〈北部〉蘇花改 仁水隧道13日貫通 全段啟動評估

2018-11-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花改八座隧道中的最後一座、位於花蓮境內的「仁水隧道」，歷經二千八百多個開挖日子，將在十三日貫通，立委蕭美琴自二○一六年來，數次督促工程進度，並爭取瓶頸路段啟動可行性評估。公路總局表示，繼七月啟動東澳到南澳間的可行性評估後，和平至和中段及大清水至崇德段，也將在「仁水隧道」貫通後同步啟動，正式「全段啟動評估。」

花蓮瓶頸路段啟動可行性評估

蘇花改宜蘭境內的東澳至南澳段交通改善工程，七月廿一日在行政院長賴清德視察後，正式啟動可行性評估。蘇花改「仁水隧道」將於十三日貫通，花蓮境內和平至和中及大清水至崇德的瓶頸路段可行性研究，公路總局也允諾「同步啟動。」

公路總局表示，為提升蘇花公路安全性，將同步啟動和平至和中段，以及大清水至崇德段的改善可行性研究，同時於一七二．七公里及一七三．三五公里兩處各新建一座明隧道，預定明年完工，並持續辦理邊坡落石防護、路基及五處彎道改善工程。

公路總局強調，未來將會加強路況巡查、強化避災空間以及人車動態定位等應變機制，全面提高蘇花公路避災與抗災的能力，針對花蓮民眾關切已久的三處蘇花改瓶頸路段，已經全面啟動可行性評估，蘇花改工程完整銜接又更進一步。

蕭美琴：盼明年底可全線通車

立委蕭美琴說，蘇花改瓶頸段已在民進黨執政任內「全段啟動評估」，各單位皆全力推動，務求在明年底完成全線通車。

另外，當初蘇花改設計分三個路段進行，針對易坍方危險路段進行分段式規劃，但不連貫的設計讓許多用路人不滿意，所以自當選後，除緊盯蘇花改工程，盼早日完成外，也不斷透過質詢及提案，希望補足其他原先沒有規劃改善路段。

她說，當初雖沒有參與到工程設計跟核定，但後續問題還是要承擔，如今瓶頸路段已全數納入評估，蘇花改工程也如期進行，相當感謝所有推動改善工程的單位，共同為東部交通建設努力。