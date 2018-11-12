〈北部〉竹市長3選將 搶票提政見

2018-11-12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長選情白熱化，尋求連任的民進黨新竹市長林智堅，發起「六號橘子」運動衝人氣；國民黨新竹市長候選人許明財在臉書呼籲鞏固藍營票源；無黨籍新竹市長候選人謝文進則提出重新規劃關埔國小第二期工程等政見。

林智堅發起「六號橘子」運動

林智堅昨到西門、中央市場與南寮漁港掃街拜票，並籲請市民在橘子上寫下六或對城市建設的期盼，換成臉書、IG大頭貼並標註「#明日新竹」，人手一顆屬於自己的「六號橘子夢想」。林智堅競選總部表示，十七日將舉辦「小智6號樂園」活動，邀請市民帶橘子到關新公園排出小智橘子山與「小智」兩字；廿三日選前之夜的「明日新竹」遊行，也邀請市民戴上或穿著橘色裝飾物上街，開一場屬於市民的大桔大力挺新竹派對。

許明財呼籲鞏固正藍軍票源

許明財昨天在臉書上指出，國民黨主席吳敦義出席新竹市黨部慶祝建黨一二四週年活動時說，黨員為非國民黨籍候選人站台，倘若罪證確鑿，證明居心不正，會以黨紀做適當處分。外界解讀為許明財呼籲藍營需鞏固正藍軍的票源，不容外界分食搶票。

謝文進前進東區提3大主張

謝文進昨天則連跑十二場議員、里長的競選總部成立大會，爭取支持。他並向東區的市民提出三大主張，包括重新規劃關埔國小第二期工程，依法增建教室空間、未來在推動的光埔三期都市計畫內增設一所國中，補足關埔地區的就學需求以及盡速啟動光埔二期工程，優先拓寬埔頂路，便利科學園區上下班交通，在關埔地區增加停車空間並推動汙水下水道工程。

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