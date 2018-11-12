〈北部〉《苗縣長選將攻防》徐定禎端政績 徐耀昌母雞帶小雞

2018-11-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎昨回防大本營頭份市，為許多基層候選人站台，同時大打政績牌，強調市長最後任期內編列四千萬補助國中、小學加裝冷氣，創縣內先例，嘉惠上千學子。國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌則發揮「母雞帶小雞」精神，與競選團隊勤跑六十餘場競選活動，助選的同時也為自己拉抬聲勢。

徐定禎：頭份從欠6千萬到結餘3億

徐定禎昨主打市長政績，八年任內使市庫從負債六千萬到結餘三億元，證明優秀的財政控管能力，同時完成東興寵物公園、納骨塔等重大建設，近期更創苗栗先例，由公所編列四千萬的市內十六所國中、小冷氣補助費用，亮眼政績讓市民都有感。

全縣首創 公所編經費中小學裝冷氣

徐定禎說，若當選後必定在半年內拿回苗栗的財政自主權，使苗栗人能當家做主，後續絕對落實免費營養午餐、老人愛心卡恢復為一千點等社會福利。

徐耀昌和團隊跑60餘場 拉抬聲勢

徐耀昌昨則與妻子蔡麗卿、辦公室主任、地方秘書等分頭趕場，一共參加六十餘場競選活動，自己就身先士卒趕十餘場，充分發揮「母雞帶小雞」的能量，期盼由下而上凝聚藍營團結氣勢。

徐耀昌昨早趕赴市場拜票也展現親和力，與攤商握手話家常，他說自己出身基層，最能感受平民百姓的辛苦及純樸，故在縣長任內也大力推動農特產行銷，促進農業升級，盼讓更多人看見苗栗富饒的農特產品。

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