〈北部〉台13甲線後龍、造橋路段改善 5年未完工惹怨

2018-11-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台十三甲線苗栗縣後龍北勢大橋到造橋隧道間路段於二○一二年起，分北、中、南三段由公路總局、苗栗縣政府分別進行截彎取直、道路拓寬工程，但迄今尚未全線完工，引發用路人及沿線住戶抱怨連連；公路總局苗栗工務段表示，因是「穿著衣服、修衣服」，且變更電纜管線地下化，導致工程進度延宕，目前僅剩南段工程，預計明年八月底完工。

路彎車禍多 6公里進行截彎取直

台十三甲線是苗栗縣重要的南北幹道，但過去造橋路段蜿蜒多彎，嚴重死亡車禍頻傳，地方盼截彎取直，經苗縣府向公路總局爭取，也一併進行道路拓寬，整體改善台十三甲線北勢大橋到造橋隧道間約六公里長的路段。

北中南三段 中段縣府負責已完工

公路總局苗栗工務段負責北勢大橋到大衛營的南段及冠軍磁磚到造橋隧道的北段，苗縣府則負責冠軍磁磚到大衛營的中段路段，於二○一二年施工，二○一四年底完工，但苗栗工務段的北、南段工程自二○一五年陸續動工以來，影響用路人行車及沿線居民民生活品質，抱怨連連，都期盼能早日脫離承受已久的交通黑暗期。

工務段：舊路施工加管線變更致延宕

苗栗工務段表示，苗縣府所負責的路段工程，是新闢一條道路，用路人於縣府施工期間，仍可使用舊路段，不影響通行，但工務段負責的路段，是在既有道路施做，等同「穿著衣服、修衣服」，因此會影響車輛通行順暢。

將加緊趕工 預計明年8月底完工

工務段指出，尤其南段工程沿線兩旁多民宅，工程施做複雜，加上地方要求電纜地下化，因此在與相關電纜管線單位協商之下，也變更設計，導致工期延誤。北段工程已於十月中旬完工，僅剩南段工程，會加緊趕工，預計明年八月底完工，讓全線暢通。