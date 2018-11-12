〈北部〉阻記者採訪侯 陳學聖干預新聞自由

2018-11-12

記者陳昀／特稿

誰才是東廠？國民黨桃園市長候選人陳學聖上個月才批評民進黨強行干預媒體，只允許一種聲音的存在，昨天卻在記者問及同黨的新北市長候選人侯友宜新莊購地案時，挺身阻擋記者「不要攪亂」，干預新聞自由的那隻手，比誰都明目張膽。

國民黨新北市長候選人侯友宜昨天在桃園陪同陳學聖掃街造勢，於開放媒體訪問時，被問及在副市長任內的新莊購地案，結果侯跳針式連回六次「選辦會回應」，被質疑為迴避問題，因為侯友宜家族的「又昱公司」炒地疑雲已是民進黨立委段宜康連打數日的議題，侯友宜早該做好準備。

侯友宜昨天選擇交由選舉辦公室回應，勉強可說成是不願在桃園「喧賓奪主」，但回顧他過去兩天的回應只是頻頻喊冤，只說是「對手抹黑、自己可受公評」，卻始終沒拿出證據說明自己的清白，不禁讓人質疑，他是不願說，還是說不清？

記者以報導事實、追求真相為天職，妙的是，媒體記者出身的陳學聖為了保護侯友宜，當面要發問的記者「不要攪亂，要有待客之道」。

選戰開始以來，陳學聖頻頻抗議民進黨政府打壓、建立如促進轉型正義委員會等「東廠」組織，也批評桃園市政府以各種手段箝制新聞自由，更曾引前總統馬英九所言「不自由的民主」來形容桃園，自己卻也公開干預新聞自由，難道他口中的自由，只是自己批評他人的自由。