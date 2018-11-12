〈北部〉《桃園》楊麗環電音趴 少年仔不多

2018-11-12

〔記者陳昀／桃園報導〕脫離國民黨的無黨籍市長候選人楊麗環，昨晚在桃園區青溪公園舉辦「無色覺醒之夜」，邀來前民進黨立委朱高正、許國泰、前汐止鎮長廖學廣、前大園鄉長劉春生等人站台助勢，並舉辦大型電音趴為主軸，希望能吸引年輕族群，現場湧入三百多人，年輕人並不多。

楊麗環十一月起連辦八場「電音『環』繞趴」，將愛心行動車開到各區舉辦融合電音、歌唱表演與演講的派對，昨晚在桃園區青溪公園的加碼場可說是重頭戲，邀來多名大咖站台，定調為「無色覺醒之夜」。

朱高正左打綠 右批藍

「楊麗環讓我看到當年的許信良！」朱高正表示，民進黨的政策已經背離台灣民意，現任市長鄭文燦因為較少碰觸敏感的意識形態，才會有居高不下的支持度，國民黨派出的陳學聖也不是很理想，而土生土長的楊麗環不但有很好的學經歷，對市政建設的看法遠遠超過藍綠兩候選人的格局，因此在許國泰牽線下，決定支持楊麗環，也認為台灣應該給藍綠以外的政治人物更多空間。

楊麗環表示，這是她第一次以無黨籍身分參選，自己也覺得很陌生，但仍一步一腳印，希望能爭取每個選民的支持，她說，行腳各處，深感台灣經濟真的不好，昨天到力行市場也發現不如以往擁擠熱鬧，認為鄭文燦並未善用桃園的地利之便，將許多黃金級的好地點，亂搞成糞土。

廖學廣也不客氣的批評說，一加一等於二，但國民黨加民進黨，就只是具有台灣特色的金光黨。