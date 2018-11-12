〈北部〉《桃園》陳學聖靠助攻 今換韓國瑜

2018-11-12

〔記者陳昀／桃園報導〕國民黨市長候選人陳學聖昨天邀來同黨新北市長候選人侯友宜陪同掃街，今晚將與高雄市長候選人韓國瑜合體造勢。陳學聖表示，相信這兩場造勢能讓桃園藍營沸騰，讓民心激憤覺醒，也將讓國民黨在桃園達到「接近翻盤的成功」；今天「瑜聖合體」的桃園區陽明公園周邊道路，將從中午交通管制到晚間十點，警方提醒用路人注意。

侯友宜陪同陳掃街拜票

對於蔡英文總統前天為尋求連任的民進黨桃園市長候選人鄭文燦站台時說：「真正改變桃園、壯大客家的，是民進黨跟鄭文燦，『國民黨從來沒有真正改變過一座城市』。」侯友宜昨不以為然地說，桃園的很多建設都是一棒接一棒，歷任縣長打拚來的，現任市長不應該全部收割，「要懂得感恩」；陳學聖也說，他接棒後，要讓桃園好上加好。

陳學聖競選團隊表示，今天在桃園區陽明公園舉辦「瑜聖會師、絕地大反攻」造勢晚會，估計至少會有上萬人湧入，從中午開始到晚間十點，周邊的介壽路、長沙街、保羅街、建新路都會交通管制，提醒前來參加的民眾可利用大眾運輸交通工具，或從桃園火車站步行前往。

陳學聖團隊表示，晚會將由立委許淑華及黃國園黨部主委于北辰主持，安排韓國瑜與陳學聖「答嘴鼓」，也安排桃園的黨籍立委、市議員助講，另準備多首膾炙人口的歌曲炒熱氣氛，現場會發放一萬面小國旗，他相信今晚將是桃園人逆轉勝的關鍵時刻。