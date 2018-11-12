〈北部〉《桃園》鄭文燦首場造勢晚會 蘆竹支持者沸騰

2018-11-12

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕選戰進入倒數，各候選人都緊鑼密鼓造勢，民進黨桃園市長候選人鄭文燦昨晚在蘆竹區五福夜市，舉辦首場大型的「蘆竹正好造勢晚會」，進場七十公尺，走了三分鐘，支持者搖旗吶喊「桃園五告讚，市長選文燦」口號，氣氛熱鬧，主辦單位估計吸引逾二千人到場。

鄭文燦演說時，細數他擔任市長四年來，在蘆竹區推動的眾多建設，包括捷運綠線動工、興建蘆竹國民運動中心及開發大古山、坑子溪休閒農業區等，讓台下民眾連連拍手叫好。

蘆竹是鄭的大票倉 大贏吳志揚

首屆桃園市長選舉，鄭文燦在桃園區大贏對手吳志揚近二萬五千票，在蘆竹區也大贏逾一萬票，開出漂亮紅盤。昨天一早鄭文燦的第一個行程就是先到蘆竹區南崁市場掃街拜票，沿途受到許多熱情民眾簇擁，隨後轉往平鎮、龜山及觀音等區為同黨市議員候選人站台，晚間再回到蘆竹區舉辦其首場選舉造勢晚會。

4年前首場在中壢 5千人與會

鄭文燦四年前的首場造勢晚會辦在中壢區光明公園，當時吸引近五千人與會，總統蔡英文親授戰旗。這回拚連任，首場造勢晚會選在蘆竹出發，包括立委鄭寶清、民進黨市議員郭麗華、許清順、蘆竹區農會總幹事陳春郎、理事長錢得勝等人都到場力挺。

鄭文燦表示，他對蘆竹有深刻印象，更有感情，蘆竹是機場捷運走出桃園機場往北的首站，不僅擁有美麗的田園風光，更有高樓大廈的南崁都會，他要將蘆竹打造成桃園進步的亮點。

鄭文燦說，今年桃園市的這場選舉要結束對立，他愛台灣的民主，也愛台灣的自由，相信經濟好、建設好，台灣會更有價值，也向支持者喊話，桃園要拚經濟、拚建設，請大家支持五號鄭文燦，每一張選票都代表著市民心裡的希望，期盼桃園能做為台灣未來經濟發展的火車頭，「讓北漂、南漂都漂到桃園來」！