〈北部〉《宜蘭》馬提新三不 宋楚瑜不評論談經濟

2018-11-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前總統馬英九日前提出「新三不」，原本的「不統、不獨、不武」，不統變成「不排斥統一」；親民黨主席宋楚瑜昨指出，台灣應重視整體利益，就是要維持台灣的自由民主價值，這是他最關切的問題，政府應好好重視民生問題，重視經濟發展。

宋楚瑜昨到宜蘭縣大同鄉，為親民黨縣議員候選人陳傑麟競選總部成立大會站台。宋指出，他不會去評論任何人對於兩岸關係的意見，但人民生活遭遇到很大困難，這才是應該重視的問題，不要一到選舉，就背離民眾關心的經濟與民生，親民黨主張放下藍綠惡鬥，好好重視民生與經濟發展。