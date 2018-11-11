〈北部〉《宜蘭》羅東鎮長3嬌激戰 陳金德輔選砲火猛

2018-11-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨羅東鎮長候選人黃素琴昨在羅東運動公園，舉行「反黑金、顧羅東」健行，宜蘭民進黨「大咖」齊聚，縣長候選人陳歐珀、代理縣長陳金德、農委會主委林聰賢均與會，呼籲選民集中選票支持黃素琴；陳金德砲火猛烈，指國民黨吳秋齡如果當選，她的老公魏炎輝會當地下鎮長；至於無黨籍薛呈懿，定性不夠仍需歷練。

挺黃素琴左右開轟 籲集中選票

羅東鎮長選舉是「三個女人」戰爭，黃素琴、吳秋齡與薛呈懿都是現任議員轉戰；黃與薛被視為同屬綠營，選票有瓜分疑慮。昨天的「反黑金、顧羅東」健行，除了將矛頭指向魏炎輝，同時呼籲選民集中選票，「一票陳歐珀，一票黃素琴」。

陳金德說，吳秋齡背後就是魏炎輝，代表會主席任內涉嫌垃圾場弊案被關，也曾涉嫌賄選遭羈押，有許多惡行惡狀，讓吳秋齡當鎮長，魏炎輝就是地下鎮長，有正義的人不該選邪惡的人，你能想像魏炎輝在公所指揮嗎？鎮民吞得下去嗎？

陳金德強調，民進黨力量不能分裂，要集中選票，薛呈懿還沒三十歲，四年前在冬山鄉選議員，是民進黨游祥德配票支持，是值得栽培的對象，但定性還不夠，需要時間磨練。

吳秋齡反擊，陳金德的說法是汙辱女性，選舉的是吳秋齡不是魏炎輝，她不會打烏賊戰，希望民進黨不該一直用抹黑方式選舉。薛呈懿回應，會穩紮穩打繼續前進，有信心勝選，喊「集中選票」是小看選民智慧，選舉是要選對的人，定性夠不夠選民自有評斷。

黃素琴指出，清廉反黑金是遊行主要訴求，任何一個執政者絕對不能把公家錢放口袋，不能圖利私人，要公共造產讓民眾共享。

陳歐珀則說，他當選後，堅持四不一原則，不接受賄賂、不炒地皮、不接受黑金財團威脅利誘、不違背職務道德，並堅持顧好羅東，顧好宜蘭原則，守護民進黨價值。