〈北部〉《花蓮》速建部落聚會所 花縣府動用二備金

2018-11-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院原住民族委員會推動花蓮縣部落聚會所興建計畫，惟過去執行效率不彰，代理縣長蔡碧仲成立內部跨局處專案小組，協助執行單位解決法規程序面，昨吉安鄉舉行地方說明會，縣府強調，對於過去只差臨門一腳的案件，將動用第二預備金全力支持，讓聚會所加速執行完成。

縣府副秘書長李旭寧說，部落聚會所興建，有賴中央、地方及鄉鎮市公所通力合作，縣府將負起應負的責任，這項計畫期程僅二年，為加速計畫推動執行，代理縣長蔡碧仲成立的跨局處推動小組已召開四次會議，對計畫執行進度、都市計畫區個案變更、非都市計畫興辦事業撰寫及送審、土地取得（包含利用學校用地）等問題，均為推動小組共同研商及解決項目。

吉安鄉境內計有娜荳蘭、南華、七腳川、慶豐、吉野氾扎萊、小台東、歌柳灣、勝安及干城等九處部落聚會所，縣府指出，慶豐部落聚會所施工中，預計二○一九年一月可完工；南華、七腳川、小台東等三處已完成細部設計，正辦理用地變更編定程序，陸續將爭取工程經費辦理；將全力協助各聚會所用地變更編定作業，儘早完成興建聚會所。

另外，娜荳蘭部落已獲原民會二○一八年十月核定七十萬元辦理規劃設計，近期將與部落溝通聚會所設計方向。吉野氾扎萊、歌柳灣及勝安等，因公有地尋找不易，持續與部落溝通尋找適當土地。

另干城聚會所已獲縣府教育處支持提供土地興建。縣府指出，將動支二備金補助吉安鄉公所一二○萬元，辦理七腳川及干城等兩部落興辦事業計畫或水土保持計畫作業費用。