〈北部〉《花蓮》原民產業發展 政院4年27億相挺

2018-11-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院原民會主辦的「原住民經濟發展論壇」首度移師花蓮，並配合新南向政策，邀請加拿大、紐西蘭、馬來西亞等國外使節、專家與會。原民會主委Icyang Parod（夷將‧拔路兒）說，行政院已核定四年二十七億餘元計畫，要從基礎環境布建、產業人才培力、品牌通路建構、產業示範亮點等四面向持續協助原住民經濟產業發展。

論壇移師花蓮 國外業者參與

原住民族經濟發展論壇邁入第四屆，先前三屆僅邀國內業者參與，本屆邀請加拿大、紐西蘭、馬來西亞、泰國業者交流討論。九日起一連三天活動有專題演講、分組討論等，在美崙飯店二樓還有本國、紐西蘭的原住民商業展售媒合活動。

與會人員昨天則前往泰雅族的宜蘭南澳那山那谷、阿美族的光復邦查農場及噶瑪蘭族豐濱新社香蕉絲工坊等地參訪；今天則有原住民商業論壇、台紐原民青年部落旅遊合作計畫的心得分享。

配合新南向 凝聚發展共識

Icyang Parod說，為幫助原民產業作好進軍國際準備，並配合新南向政策，今年以「原住民族經濟發展之南向連結」為主題，盼與會者在互動交流中凝聚產業發展共識，激盪出更多創新與創意作為；原民會從二○一四到二○一七年推出原住民族經濟產業發展四年計畫，共扶植六十個新創事業團隊，建立十二個產業示範區的聯盟組織，原民會今年再核定總預算二十七億的新四年計畫。

花蓮五案獲百萬創業補助

花蓮縣府原民處長陳建村說，花蓮今年有五案爭取到原住民新創事業的百萬元創業補助金，加上前三年累計已有十名，例如原醉創意酒業、哇大創意整合、覓自在、特陸谷休閒等新創公司，涵蓋農業、文創、旅遊等不同領域，促進原民地區的產業形成；他樂見論壇在花蓮舉辦，讓在地業者獲更多交流和觀摩的機會。