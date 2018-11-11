〈北部〉竹市長選戰 藍、綠黨主席站台尬場

2018-11-11

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長選戰白熱化，候選人昨天利用週末尬場，民進黨林智堅有總統蔡英文、行政院長賴清德站台；國民黨許明財由國民黨主席吳敦義助勢；無黨籍謝文進則與市議會副議長許修睿成立南區後援會，三方互別苗頭。

蔡英文肯定林智堅政績

尋求連任的現任新竹市長林智堅，昨晚在擁有廣大竹科人口的東區慈雲夜市舉辦「挺明日新竹」晚會，蔡英文、賴清德拉抬聲勢，現場加油、凍蒜聲不斷。

蔡英文肯定林智堅「用政績證明他就是最好的選擇」，所推出的大車站計畫、棒球場重建、輕軌連接竹北等中央都會用前瞻基礎建設計畫支持，改革不能走回頭路，絕不能讓敗壞選風的人得逞，呼籲民眾用選票還給認真做事的人公道。

林智堅說，政績就是政見，是民眾選擇市長的唯一標準，新竹市的改變已經實現，不能停下腳步。

吳敦義力推許明財

許明財昨天出席國民黨新竹市黨部慶祝建黨一百二十四週年活動，並成立抓鬼特攻隊，簽署反賄選宣言。與會的吳敦義說，打選戰時，民調常有高低起伏，高雄、台北、台中也都是如此，許明財代表藍營角逐市長大位，一定要奮勇前進，贏得勝選。

謝文進提出具體政見

謝文進近期針對棒球場改建、鐵路地下化規劃、關埔國小增建與光埔二期開發等議題提出具體政見，昨天下午並成立南區後援會。謝文進說，南區有許多地方急需建設，如客雅大道向東延伸、客雅溪整治、西大路地下道整修、設立南區綜合圖書館、停車場等，當選市長後將全力推動。

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