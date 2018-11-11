〈北部〉《桃園》埔頂公園進銅雕 市府依採購法購置

2018-11-11

〔記者許倬勛／大溪報導〕市府斥資兩千七百萬元，在大溪區埔頂公園設置兩件大型銅雕藝術品，揭展後引來浪費公帑質疑，國民黨桃園市長候選人陳學聖昨天另爆料，市長鄭文燦拜會完藝術家後，就指定購置這兩件作品、跳過公共藝術評選，作法不合程序也相當粗糙；對此，市府工務局回應，此案不須依「公共藝術設置辦法」辦理，而是依採購法合法購置，程序上並無問題。

知名木雕藝術家吳榮賜作品

兩件銅雕藝術品「晶」、「風調雨順」，由來自大溪、知名的木雕藝術家吳榮賜所創作，作品呈現當地的文化特色；「晶」造型與陀螺相仿，象徵桃園閃閃發亮。而「風調雨順」則有別於傳統神像，以四大天王手持的「法器」來象徵，為眾生、為百姓祈福，與大溪的宮廟文化、盛產木雕神像相呼應。

文化局推薦5專業人士鑑價

工務局長黃治峯表示，依「文化藝術獎助條例」規定，新建工程案需撥出一％設置公共藝術，但大溪埔頂公園非新建工程，因此銅雕藝術品由市府公務預算支出，並依採購法合法購置，不必依陳學聖所說的，須經「公共藝術設置辦法」辦理，程序上並無問題，採購前也委由文化局推薦的五位藝術評價專長人士成立委員會鑑價。

不過，陳學聖仍質疑，市府跳過評選機制，直接下令工務局交辦，又急於以採購法通過此案，似乎有違常理；而藝術家的創作值得肯定，為了讓他們的創作讓更多市民欣賞，因此有完整的法律規範保障創作家和市民的權益，若是政治黑手介入，不但浪費公帑，也陷藝術家於不義。