〈北部〉《桃園》大湳水廠比壓器「秀逗」 10萬戶停水

2018-11-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕自來水公司大湳水廠昨天上午十一點突然跳電造成無法出水，由於供水範圍涵蓋桃園、八德、蘆竹等區及龜山部分地區約卅萬戶，大湳水廠立刻啟動緊急機制，除協調板新、平鎮兩水廠提供部分用戶用水外，也啟動林口龜山配水池緊急供水，第一時間將受影響戶數減至約十萬戶。而在緊急搶修後發現是比壓器異常所致，更換後於下午三點恢復供水，五點時除少數管末用戶，都已恢復正常。

緊急協調板新、平鎮 約10萬戶停水

大湳水廠無法出水，桃園、八德、蘆竹等區及龜山部分地區會受影響，啟動緊急機制後，桃園地區福林等廿八個里、八德地區陸光等十六個里、蘆竹區中福等八個里都即刻恢復供水，林口龜山一帶也恢復正常供水，僅有南美、大坑、南上里民生北路一段停水，實際受到影響的戶數約十萬戶。

電氣室主配電盤比壓器出現異常

據悉，大湳水廠主開關跳電後，廠長蔡玉堂隨即會同電氣人員進行檢修，由於主開關跳電大都是線路異常，為保護電氣系統才會跳電，經電氣人員逐一檢查後，發現是電氣室主配電盤一個比壓器出現異常所致，經更換後於下午三點左右恢復正常，並恢復供水。

由於大湳水廠停水後管線內會有空氣，必須先排除空氣才能供水，水廠直到下午五點才大致恢復正常。至於管線末端的用戶，最長要四小時的時間才能恢復供水。

自來水公司人員表示，目前大部分住戶都有水塔貯水，由於停水時間短暫、影響並不大，而在跳電事故發生後，也立刻在自來水公司1910客戶服務專線，緊急通報大湳水廠跳電停水事宜，確定修復後也通報恢復供水時間，提供用戶第一手資訊。