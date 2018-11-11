〈北部〉《桃園》客家妹總統催票 小英力挺鄭文燦

2018-11-11

〔記者許倬勛／平鎮報導〕鞏固客家票源，民進黨桃園市長候選人鄭文燦昨在平鎮區新勢公園，舉行客家後援會成立大會，蔡英文總統、總統府秘書長陳菊及「台灣文學之母」鍾肇政現身力挺，這也是蔡英文第二次到桃園為鄭文燦站台。她一開頭就以客家話致詞，並以「客家妹總統」身分向支持者催票，希望票票入櫃讓鄭文燦順利連任。她也重砲批評藍營說，過去桃園市民也給過國民黨很多時間與機會，但隨著時間過去，不論是桃園或其他地方的經驗，「國民黨從來沒有真正改變過一座城市」。

小英：鄭上台 客家事務局預算有12億

蔡英文表示，桃園現在是發展最快的客家第一庄，鄭文燦上任後市府客家事務局預算，從兩億提高至十二億元，廣辦節慶活動發揚硬頸精神，也推動客家語言保存跟發展，從客語傳習班到客語認證，成效都是全國最好；而桃園是「浪漫台三線」計畫的起點，從客庄環境營造再生，到社區、產業的輔導強化，都讓龍潭、大溪、平鎮等客家聚落有更好的發展。從過去四年的經驗證明，桃園客家發展得好，全台的客家文化就會更茁壯。

蔡批國民黨 沒有真正改變過一座城市

蔡英文也細數四年來鄭文燦帶給桃園的改變，包括路平、機場捷運通車、捷運路線及鐵路地下化陸續動工、社會住宅等，稱讚「桃園從過去路過、經過的地方，變成追逐夢想、成家立業之地」，她話鋒一轉，抨擊國民黨從來沒有真正改變過一座城市。

鄭文燦說，桃園有八十五萬客家鄉親，當選後會更深化客家文化推動，包括軟硬體設施，也將在中壢地區舉辦台灣首度客家博覽會。他搭上熱門的「漂」話題說，不論北漂、南漂，都漂到桃園客庄，他會努力拚經濟、顧建設、發展文化，把這張選票變得「物超所值」。