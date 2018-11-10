〈北部〉宜蘭鐵路高架選前釋利多？ 藍綠交峰

2018-11-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕外傳總統蔡英文可能在選前，允諾三百億元宜蘭鐵路高架經費，釋放政策利多。國民黨縣長候選人林姿妙抨擊「政策綁票」，陳歐珀則回批，國民黨別再阻撓宜蘭建設，鐵路高架在他未來當縣長任內一定動工。

傳蔡英文將為300億預算背書

據綠營人士透露，蔡英文將在選前，為宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段三百億元預算背書，並宣布要在陳歐珀當選縣長任內動工，已指示代理縣長陳金德盡快與交通部聯繫，敲定動工時程，盼藉此端出建設牛肉，拉抬陳歐珀聲勢。

林姿妙抨擊「政策綁票」

林姿妙昨大動作攜手國民黨宜蘭縣議員黃定和、林岳賢等人召開記者會，她質疑蔡英文是「宜蘭人的總統」，還是「陳歐珀的總統」？宜蘭人不是二等公民，鐵路高架不管誰當選一定要做，不能用政策綁票；不過，林姿妙只講了約四十秒，針對記者提問則不願多談，回答謝謝後隨即以趕行程為由搭車離去。

陳歐珀籲別阻撓宜蘭建設

陳歐珀也召開記者會回擊，他指出，宜蘭的重大建設需仰賴中央支持，推動北宜直鐵與鐵路高架，是宜蘭人共同心願，總統已指示代理縣長陳金德與交通部盡速完成鐵路高架可行性評估，經他在立院爭取，也獲得交通部與其他立委支持，鐵路高架羅東、宜蘭段會優先動工興建，國民黨不要再用任何理由，阻撓宜蘭建設！