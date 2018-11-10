〈北部〉散布營養午餐縣府停辦謠言 花縣議員登報道歉

2018-11-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議員許淑銀上月陪國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚站上宣傳車掃街時，麥克風「放送」指花蓮縣將停辦免費營養午餐，花蓮縣府斥「不實謠言」，上月底發出存證信函要求道歉，無黨籍花蓮縣議員許淑銀昨在花蓮二家地方報刊登道歉啟事，並到花蓮縣政府親自道歉。

蔡碧仲：應避免成假新聞幫凶

代理縣長蔡碧仲說，希望外界針對各種消息詳加求證，以免成為傳播假新聞幫凶，尤其議員更應以身作則。他說，縣府政策可受公評，但不實消息縣府有義務及必要澄清並導正視聽，上月底陸續發函包括TVBS、東森等媒體等要求更正假訊息，他也在上月十六、十七日到中正、北昌國小訪視營養午餐，本月起的「花蓮縣中小學有機月」，連續一個月吃花蓮有機米，希望食農教育從小扎根，讓花蓮孩子吃在地農產品、支持有機農民。

無黨籍許淑銀也到縣府道歉

花蓮二家地方報包括更生日報、東方報，昨頭版均刊登許淑銀「道歉啟事」：「本人許淑銀因一時不查，於陪同特定候選人拜票時，公開散布縣府將停辦營養午餐，不實消息造成多方困擾，經查縣府營養午餐『不會減少，只會更好』，感謝蔡縣長及縣府寬宏大量不予追究，道歉人許淑銀特此公開道歉。」

許淑銀說，她身為民意代表「應該用更高標準要求自己、要有資訊辨別查證能力」，她對縣長、縣府、各級學校、家長學童感到非常抱歉，也感謝縣長寬宏大量不予追究，她肯定蔡碧仲關心學童營養午餐品質、實地視察並與學童共餐的努力。

陪徐榛蔚掃街 宣傳車上放送

競選連任的花蓮縣議員許淑銀，上月廿五日在陪同徐榛蔚掃街時，許在宣傳車上廣播：「花蓮縣政府蔡縣長把營養午餐都刪掉了，未來小朋友要吃什麼？我們要選給一號徐榛蔚。」為此縣府上月底發存證信函要求許淑銀道歉，否則要提告。