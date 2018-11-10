〈北部〉延平路延伸和平路 一期工程動工

2018-11-10

〔記者周敏鴻／八德報導〕「延平路延伸到和平路道路新闢工程」第一期昨天開工，市長鄭文燦主持開工典禮時表示，第一期工程長度二六五公尺、經費約兩億兩千萬元，道路為寬廿公尺的雙向四車道，可連接桃園區樹仁三街與八德區國道二號北側，預計二○二○年四月完工。

桃園樹仁三街通到八德

市府規劃總經費十六億餘元的「延平路延伸到和平路道路新闢工程」，從桃園區樹仁三街打通到八德區和平路，總長約二．一公里，完工後將成為往返桃園火車站、國道二號大湳交流道的重要道路，可望紓解桃園、八德間的塞車問題。

三期工程拚兩年內貫通

工程共分為三期，除了昨天開工的第一期外，還有第二期國道二號南側到八德區和強路、第三期和強路到八德區和平路，其中第二期工程總長一一五○公尺，已於九月間開工、明年底可完工；至於長約六百公尺的第三期工程，將配合捷運三鶯延伸線工程變更設計，部分路寬會調整至卅公尺，今年底完成定線作業後，接續辦理工程設計及工程，預計在明年動工。鄭文燦表示，目標是兩年內讓三期工程全程貫通。

行經埤塘增闢休閒空間

鄭文燦說，第一期工程路段相當有特色，將會行經大樹林埤塘生態公園樹仁三街三口埤塘，埤塘將會設計成乾式滯洪池，平時未放水時是大草原，因此施工時會同步新建橋樑，方便民眾抵達埤塘，可充分利用大草原增加休閒活動空間。