〈北部〉八德大湳森林公園一期範圍開園 遊客開眼

2018-11-10

〔記者周敏鴻／八德報導〕原警政署保一總隊大湳營區內，曾有黃鸝鳥、大白鷺、白紋蝶、白頭翁現蹤，生態樣貌相當多元，桃園市政府規劃闢建為十六．二公頃的「大湳森林公園」，其中二．一公頃第一期範圍昨起開放，希望儘早讓民眾有更多的休閒空間，也讓外界有機會欣賞到公園內的豐富生態。

原保一總隊大湳營區改造

位於八德區重慶街旁的原警政署保一總隊大湳營區，警力於二○一七年撤出，內政部原來規劃由桃市府拆除地上物建築、移植樹木後，將土地歸還給財政部國有財產署與地主，市府於接管過程中發現園區內有豐富生態，甚至曾有第一級保育動物黃鸝鳥現蹤，便積極協調並促成保留喬木等園區生態資源的「大湳森林公園」計畫。

夜間不開放 請勿跨越範圍

市府將斥資五億元打造大湳森林公園，預計二○二一年完工，其中二．一公頃範圍內的建築整修、環境整理後，規劃為第一期園區，昨天由市長鄭文燦主持開園典禮；他提醒，未來開放時間為上午五點到下午六點，夜間不開放，以維護安全性與生態性，而開放範圍已用纜繩圍出，呼籲民眾配合勿跨越，才能維持生態原貌。

保留三千棵樹木 生態豐富

鄭文燦說，大湳森林公園內有營區留下的七十處建築、三千餘棵樹木，市府都將保留，希望曾經在公園內現蹤的罕見黃鸝鳥、堀川氏棕蝠、赤黑鼠耳蝠，以及黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、白鷺、五色鳥、紅尾伯勞、龜殼花、黑眉錦蛇等，未來都有機會讓民眾親眼目睹；除了豐富的生態，市府也與東和鋼鐵合作擺設鋼雕藝術品，增加公園的多樣性，並著手研議明年九月在此舉辦「桃園地景藝術節」的可行性。

市府工務局長黃治峯補充，大湳森林公園內原來屬北營區、南營區約八公頃的土地，將規劃為樂活使用區，設置四個市民活動中心、日照中心、玩具圖書館等；其餘範圍是生態文化區，將施作生態池、木棧步道、森林小屋，開發過程將以保留完整自然生態為原則，用豐富的生態讓大湳森林公園擁有超越其他縣市生態公園的潛力。