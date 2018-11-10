〈北部〉蔬菜農場當工廠管 吳文岳獲神農獎

2018-11-10

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣湖口鄉蔬菜產銷班第三班班長吳文岳，十五年來把有機蔬菜農場當成工廠在經營管理，導入計劃生產的SOP，讓小面積也能有高產值，翻轉小農無法成大事業的刻板印象。他不藏私，連六年擔任全國百大青農的輔導陪伴師，傳授成功之道，獲全國十大神農獎肯定，是新竹縣十年來首位得主。

六十三歲的吳文岳，以前是化纖公司的生產管理課課長，對生產管理特別有心得和想法。

二○○三年他因產業外移、申請退休，轉戰農業。為了降低看天吃飯的運氣成分，且能快速獲利，相中大家一日三餐都不可少的蔬菜作為主攻項目。

考慮食安，決定學習有機耕作。他主動接觸農會、認識農改場，也去國立中興大學學習專業的耕作知識，從做中學，也在學中做。

為驗證所學與努力是正確的方向，同年取得財團法人國際美育自然生態基金會（MOA）的有機認證，後來年年複評均獲通過至今。

為求賣相好，他用網室、黃色黏板等設施隔絕可能危害的昆蟲侵擾，搭配不同科葉菜輪作防蟲害。他還跟蟲蟲「賽跑」！先手工育苗再移植落地成長，有機蔬菜的生長速度比灑種栽種來得快、可以提早採收，就算有蟲蟲通過網室、黏板等關卡，爬上有機蔬菜，消費者見了不厭反喜，成為天然、有機的最佳認證。