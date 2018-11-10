〈北部〉等待14年 南寮大道通車了

2018-11-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕台六十八線東西向快速道路連接南寮地區的「南寮大道」，昨天通車。新竹市長林智堅說，這條新竹人等了十四年的新闢道路終於完工，將可紓解東大路往南寮假日車流，加速帶動新竹漁港觀光休閒發展。

榮濱路直達南寮漁港新港北路

林智堅說，南寮大道長八百一十公尺、寬十八到廿公尺，由內政部營建署發包施工，自台六十八線東西向快速道路南寮段榮濱路，連接南寮漁港新港北路，闢建經費一點二億元，經一年多施工，昨通車。

新竹市政府工務處表示，過去車流下台六十八線匝道後，通往南寮港區須轉入東大路，往往塞在東大路上，造成東西向快速道路回堵，南寮大道通車後，可由榮濱路直達南寮漁港新港北路。

新竹漁港兩千個停車位今試停

市府交通處長倪茂榮說，從南寮大道進入南寮漁港的車輛，將引導到新竹漁港停車場，共有兩千個車位，今天將啟動試停機制。

林智堅說，民眾可將車子開往漁港內的停車場，再步行或騎自行車盡覽新竹漁人碼頭親子沙灘、魚鱗天梯和國際風箏賽場等景點，體驗南寮海岸風情。

針對東北季風帶來的飄砂，是否會讓南寮大道滿天飛砂，市府工務處表示，已透過堆沙籬、架設欄杆圍網等擋沙設施，減少飄砂堆積，並持續進行除砂作業，在飄砂嚴重路段設有廿四小時監視系統，飄砂如妨礙交通時，就會啟動清砂作業，每天視情況清砂兩到三次。

此外，因飄砂是從新竹縣竹北市新月沙灘方向而來，市府也與第二河川局研擬對策，從新月沙灘上游處加以管控，並種植抗旱、耐風的植栽，減輕飄砂對新竹市海岸及南寮大道的影響。