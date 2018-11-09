〈北部〉全國首創校園行動支付 東華大學上路

2018-11-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學與悠遊卡公司合作推出「東華行動校園卡」，將實體學生、教職員證及悠遊卡，一併整合進智慧型手機，成為全台第一所「行動支持應用大學」，教職員生只要憑手機感應，就可在校園內享受全方位「無現金」生活。

身份辨識 也整合進手機

「東華行動校園卡」主要將學生證及教職員證等功能與智慧型手機相互結合，教職員生前往電信門市更換具悠遊卡功能的SWP-SIM卡後下載專屬APP即可完成。

目前行動校園卡除有餐廳、繳付學費、行政規費等行動支付功能，另支援學生證與教職員證的身份辨識，就算教職員生不消費，也能用來作為門禁卡進出使用，完整提高校園卡的使用率。

僅Android版 ios系統不支援

不過，「東華行動校園卡」僅限具NFC功能的Android系統手機。悠遊卡公司董事長林向愷表示，未來會加緊研發，讓ios系統也可使用，便利更多師生，目前已和中正大學、東華大學合作推動「無現金大學城」，使用實體悠遊卡支付各種規費，其中東華更升級軟硬體，結合手機付費功能，成為全台首所行動支付應用大學。

校園內消費、付費攏ㄟ通

東華大學副校長徐輝明說，以冷氣機為例，目前學校冷氣電費，不僅可以用行動卡支付，還具攤付功能，可平均分攤使用人數，另外在美食街消費、宿舍內洗烘衣機使用、電動公車搭乘、游泳池付費、球場照明電費等，也都能夠比照使用。

實體學生、教職員證 仍保留

東華大學表示，考量部份教職員生對於行動支付的接受度，目前也暫時保留實體學生證與教職員證的功能，未來將會兩者並行，讓師生依個人使用習慣選擇，再慢慢進行普及化的推廣實施。