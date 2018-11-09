〈北部〉鐵路高架宜蘭段、羅東段300億預算 傳小英背書

2018-11-09

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭鐵路高架化出現轉機？綠營人士透露，總統蔡英文得知此事，要為宜蘭及羅東段高架化所需的三百億元預算背書，更允諾在民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀當選後的任內動工，蔡總統今晚受邀參加陳歐珀溪南競選總部成立大會，傳將開出選舉支票，投下選前震撼彈。

林姿妙陣營：總統說了就算？

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙溪北競選總部，今天上午十點半將以「請問蔡總統，第八度下宜蘭是為了宜蘭建設？還是選舉？」為題作出回應；林姿妙總部發言人黃定和質疑，台灣難道回到帝制社會？總統說了就算？若上述傳聞屬實，就代表交通部長期欺騙宜蘭縣民，對鐵路高架化百般刁難。

宜蘭縣鐵路高架化案北起頭城南迄冬山，全長二十八．八公里，總經費約四百九十三億元，其中羅東及宜蘭段十公里列入優先，興建經費約三百億元；縣府辦理四次可行性評估均被退回，今年二月，交通部以審查要點已修正為由，要求縣府重提可行性評估，若啟動第五次可行性評估，要另花三千萬元，時間至少一年半。

縣府爭取「舊案送審」加速審查，交通部長吳宏謀堅持照程序走，全案陷入僵局，綠營人士透露，蔡英文六日到宜蘭輔選，代理縣長陳金德、陳歐珀，向她提及鐵路高架化案所遇瓶頸，盼能優先施作宜蘭、羅東段，蔡英文當場承諾，這兩處高架化三百億預算由她背書。

今出席陳歐珀造勢場 可能宣布

據了解，蔡英文今晚出席陳歐珀溪南競選總部成立大會，很可能會宣布這個重大決定，承諾在陳歐珀當選縣長任內動工，請陳金德儘速與交通部聯繫，敲定動工時程，爭取選民認同進而翻轉選情；縣府交通處指出，宜蘭鐵路高架延宕，經費龐大是重要原因，假使預算到位，可加速審查流程，水到渠成後，縣府將與交通部進一步研商。

關切選情 林聰賢：對選民有信心

此外，前宜蘭縣長、現任農委會主委林聰賢，昨偕同陳歐珀參加南方澳第一拍賣魚市場改建動工典禮，媒體詢問宜蘭縣長選情，林聰賢說，他與陳歐珀屬於同一個團隊，不分彼此，閒暇之餘他常返鄉與鄉親對話，媒體再問對宜蘭縣長選情有沒有信心？林聰賢回應，對宜蘭選民很有信心。

陳歐珀說，林聰賢相當關心宜蘭縣五合一選情，並認為下屆縣長應由有服務熱忱、專業能力者接任，期待林發揮影響力助他當選。