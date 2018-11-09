〈北部〉頭份公所編4千萬 補助中小學裝冷氣

2018-11-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所明年度總預算，編列四千萬元補助市內十六所國中、小學加裝冷氣，獲頭份市代表會同意核定，近期將邀請學校開會研議，並參考桃園、台中、新竹市辦理方式研擬補助規定，由學校向公所申請補助，首開苗栗縣由公所補助學校安裝冷氣之先例。

納骨堂盈餘當經費

頭份市公所表示，公所撙節開支，財政狀況佳，去年結餘約三億元，近期辦理納骨堂及殯儀館二期等重大工程後仍有餘絀，再加上納骨堂日前開始營運，今年預計可收入六千多萬元，爾後每年也約有一千萬元收入，故將此盈餘作為改善學校環境之經費。

市長徐定禎表示，一○八年度預算原擬編列頭份市國中、小學營養午餐補助，但因權責屬縣府，再加上希望建立以在地食材系統、並帶動就業為目標的免費營養午餐制度，仍需縣府統籌辦理，若由公所補貼無法建立此機制，增加效益有限，經與市代會討論後決議，補助學校加裝冷氣。

公所說明，四千萬元為補助安裝冷氣機費用，後續電力費用支出由校方協調自理，未來市內十六所國中、小學可依公告補助規定，評估各校的電力及線路改善、契約容量調整、設備採購及後續管理，再向公所提出計畫申請補助，並非全面性普設。

徐定禎說，建議各校可先以位於頂樓的教室、國三升學班、西曬嚴重空間優先加裝冷氣，並訂定冷氣使用原則及電費處理方式，讓學生共同參與，除提升學習品質，也實踐環境教育。