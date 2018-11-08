〈北部〉《宜蘭》民進黨指楊吉雄地下縣長 林姿妙陣營籲自重

2018-11-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部昨在縣議會召開記者會，再度質疑國民黨縣長候選人林姿妙家族，與國民黨前立委楊吉雄家族是一家親，楊吉雄與妻子、女婿旗下公司，不但曾捐款給林姿妙，兩家族還曾共同持有公司，政商關係複雜，林姿妙當選，楊吉雄恐是「地下縣長」；林姿妙陣營呼籲綠營自重，別胡亂影射。

縣黨部主委等揭林、楊家族政商關係

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財、五合一聯合競選總部總幹事黃適超、選舉對策委員會召集人林進財，昨再度緊咬楊吉雄與林姿妙的關係。據了解，楊吉雄經營船務及貨運公司，財力雄厚，曾擔任國大代表、立法委員，曾鬧出「犀牛皮事件」的笑話，也曾因賄選被國民黨取消中常委資格，更涉及和平港補償弊案被判刑兩年六個月，形象備受爭議。

林進財指控，不只是益興礦業，楊吉雄與林姿妙的兒子林宜弘、女兒林羿伶籌組的柏康事業公司，這間公司也兼營土石採取，楊吉雄與妻子、女婿旗下公司，都曾在二○一○年捐款給林姿妙從事競選，兩家族關係絕非一般。

公佈藍營造勢照片 質疑楊在幕後操盤

林進財等人並公布楊吉雄出現在藍營宜蘭造勢場合照片。林進財說，這次選舉，藍營多場造勢活動，都看得到楊的身影，林姿妙陣營為何要否認與楊的關係，怎麼說楊吉雄不是幕後操盤手？很多人質疑林姿妙若當選，楊恐怕是「地下縣長」。

林姿妙陣營回應，林姿妙幕後團隊，一個是宜蘭鄉親，另一個是由前行政院長張善政，以及宜蘭的產官學領軍的「縣政顧問團」，林姿妙個人能力有限，但團隊能力無限，林姿妙將與團隊一起完成宜蘭鄉親的期待。

林陣營批綠營不停抹黑 楊未接電話

林姿妙陣營指選舉到現在，民進黨惡質選風與抹黑沒有停過，宜蘭鄉親眼睛雪亮，不會讓惡質選風破壞民主聖地的榮光，希望綠營能夠自重；至於要不要提告還要考慮。記者致電楊吉雄的手機，有人接起電話說「他本人不在，已經出去了」隨即掛斷電話未回應，重撥就無人接聽。