〈北部〉《宜蘭》民進黨指楊吉雄地下縣長 林姿妙陣營籲自重

2018-11-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部昨在縣議會召開記者會，再度質疑國民黨縣長候選人林姿妙家族，與國民黨前立委楊吉雄家族是一家親，楊吉雄與妻子、女婿旗下公司，不但曾捐款給林姿妙，兩家族還曾共同持有公司，政商關係複雜，林姿妙當選，楊吉雄恐是「地下縣長」；林姿妙陣營呼籲綠營自重，別胡亂影射。

縣黨部主委等揭林、楊家族政商關係

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財、五合一聯合競選總部總幹事黃適超、選舉對策委員會召集人林進財，昨再度緊咬楊吉雄與林姿妙的關係。據了解，楊吉雄經營船務及貨運公司，財力雄厚，曾擔任國大代表、立法委員，曾鬧出「犀牛皮事件」的笑話，也曾因賄選被國民黨取消中常委資格，更涉及和平港補償弊案被判刑兩年六個月，形象備受爭議。

林進財指控，不只是益興礦業，楊吉雄與林姿妙的兒子林宜弘、女兒林羿伶籌組的柏康事業公司，這間公司也兼營土石採取，楊吉雄與妻子、女婿旗下公司，都曾在二○一○年捐款給林姿妙從事競選，兩家族關係絕非一般。

公佈藍營造勢照片 質疑楊在幕後操盤

林進財等人並公布楊吉雄出現在藍營宜蘭造勢場合照片。林進財說，這次選舉，藍營多場造勢活動，都看得到楊的身影，林姿妙陣營為何要否認與楊的關係，怎麼說楊吉雄不是幕後操盤手？很多人質疑林姿妙若當選，楊恐怕是「地下縣長」。

林姿妙陣營回應，林姿妙幕後團隊，一個是宜蘭鄉親，另一個是由前行政院長張善政，以及宜蘭的產官學領軍的「縣政顧問團」，林姿妙個人能力有限，但團隊能力無限，林姿妙將與團隊一起完成宜蘭鄉親的期待。

林陣營批綠營不停抹黑 楊未接電話

林姿妙陣營指選舉到現在，民進黨惡質選風與抹黑沒有停過，宜蘭鄉親眼睛雪亮，不會讓惡質選風破壞民主聖地的榮光，希望綠營能夠自重；至於要不要提告還要考慮。記者致電楊吉雄的手機，有人接起電話說「他本人不在，已經出去了」隨即掛斷電話未回應，重撥就無人接聽。

  • 民進黨宜蘭縣黨部昨在宜蘭縣議會召開記者會，再度質疑國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙家族與國民黨前立委楊吉雄家族是「一家親」。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣黨部昨在宜蘭縣議會召開記者會，再度質疑國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙家族與國民黨前立委楊吉雄家族是「一家親」。（記者林敬倫攝）